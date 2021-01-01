للتجديد في سفرة رمضان.. طريقة عمل دجاج بالبشاميل



دجاج بالبشاميل دجاج بالبشاميل



تعد طريقة عمل دجاج بالبشاميل إحدى الوصفات العالمية اللذيذة، ويمكن تحضيرها في شهر رمضان كنوع مختلفة من الطعام والتجديد عن الأصناف والأكلات التي نعدها منذ بداية الشهر.







وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل دجاج بالبشاميل بخطوات سهلة، بمذاق شهي للغاية، وهي وصفة غير مكلفة، وسوف تنال جميع أفراد أسرتك وخاصة الأطفال.

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل دجاج بالبشاميلطريقة عمل دجاج بالبشاميلمقادير طريقة عمل دجاج بالبشاميل1 دجاجة مسلوقة2 ملعقة صلصة طماطم2 ملعقة سمن1 بصلة مبشورة رفيع2 فلفل أخضر مقطع رفيع5 ملعقة جبن رومي مبشور1 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة صغيرة فلفل1 ملعقة صغيرة بهار2 كوب من البشاميلطريقة عمل دجاج بالبشاميل1- يتم تقطيع الدجاج إلى أجزاء مناسبة ونزع العظم والجلد وتتبل بالملح، الفلفل والبهار.2- يتم تحمير البصلة حتى يصفر لونها ثم اضيفي الفلفل الأخضر، الدجاج وصلصة الطماطم وتترك على النار حتى تتسبك.3- تدهن طبق فرن بالسمن ثم يسكب فيه الخليط السابق.4- يسكب مقدار البشاميل على الدجاج ويغطى الوجه بالجبن الرومي المبشور.5- تدخل صينية الدجاج بالبشاميل الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه ثم تقدم ساخنة.