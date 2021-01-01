يمر فوق المحيط الهادئ .. آخر موقع للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

موقع الصاروخ الصيني الشارد
يراقب العالم أجمع ويرصد التحركات الخاصة بالصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" والذي أطلقته دولة الصين يوم الخميس الموافق 29 من شهر إبريل الماضي.
وقد خرج هذا الصاروخ عن السيطرة بعد إطلاقه من مركبة "تيانهي" بجزيرة "هاينان" الصينية ، ويبلغ حجم الصاروخ الصيني الشارد 21 طنًا وطوله حوالى 30 متر ، ويدو حول الأرض بارتفاعات تتراوح بين 160 إلى 260 كم وبسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كم ، مما يجعله يكمل دورة كاملة حول الأرض في حوالى 90 دقيقة في مدار بيضاوي .
وقد عبر الصاروخ الصيني الشارد منذ قليل ليدخل فوق المحيط الهادي خلال الوقت الحالي بعد مروره فوق قارة استراليا منذ قليل ، وقد أوضح خبراء الفلك والمتخصصين أنه لن يمكن السيطرة عليه إلا بعد دخوله الغلاف الجوي ، كما أن مداره غير محدد حتى الآن .
كما أن هناك العديد من التوقعات التي تشير بسقوط الصاروخ الصيني في منطقة مائية في أحد المحيطات ، فاحتمالات السقوط في مناطق مأهولة بالسكان ضعيفة .
جدير بالذكر، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية قد شكل غرفة عمليات لمرافبة تحركات هذا الصاروخ ورصدها باستمرار ، وكان اخر مرور لهذا الصاروخ فجر اليوم في تمام الساعة الرابعة و 47 دقيقة فجرا بمنطقة الصحراء الغربية ، وما زالت عمليات الرصد والمتابعة قائمة.
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