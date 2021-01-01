بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة داوود باشا

كفتة داوود باشا
كفتة داوود باشا من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي وغير التقليدي، حيث قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا”، طريقة عمل كفتة داوود باشا بأسهل الخطوات.
مقادير كفتة داوود باشا
خليط الكفتة
نص كيلو لحمة مفرومة
1 بصلة مفرومة
بقدونس مفروم
ملح وفلفل
بابريكا
لخلطة داوود باشا
مكعب مرقة
زيت
4 حبات طماطم مفرومة ناعم
صلصة طماطم
فصوص ثوم
فلفل أحمر وأخضر مفروم
دبس الرمان
طريقة تحضير كفتة داوود باشا
للكفتة:
- تشكل على شكل كرات
- ترص في صينية مدهونة بالزيت
- توضع في الفرن حتى تمام الطهي
- توضع في الخلطة وترفع على النار حتى تكتسب الطعم
لخلطة داوود باشا
- يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل مع التقليب حتى يصفر
- يضاف الثوم، المرقة، والطماطم وتترك على نار هادئة حتى تتسبك
- تضاف الصلصة والفلفل الحار ونقلب ثم يضاف دبس الرمان
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