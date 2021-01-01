بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة داوود باشا



كفتة داوود باشا كفتة داوود باشا

كفتة داوود باشا من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي وغير التقليدي، حيث قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا”، طريقة عمل كفتة داوود باشا بأسهل الخطوات.





مقادير كفتة داوود باشا



خليط الكفتة

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نص كيلو لحمة مفرومة1 بصلة مفرومةبقدونس مفرومملح وفلفلبابريكالخلطة داوود باشامكعب مرقةزيت4 حبات طماطم مفرومة ناعمصلصة طماطمفصوص ثومفلفل أحمر وأخضر مفرومدبس الرمانطريقة تحضير كفتة داوود باشاللكفتة:- تشكل على شكل كرات- ترص في صينية مدهونة بالزيت- توضع في الفرن حتى تمام الطهي- توضع في الخلطة وترفع على النار حتى تكتسب الطعملخلطة داوود باشا- يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل مع التقليب حتى يصفر- يضاف الثوم، المرقة، والطماطم وتترك على نار هادئة حتى تتسبك- تضاف الصلصة والفلفل الحار ونقلب ثم يضاف دبس الرمان