امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور



امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد

في مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات، كشفت امرأة عن مخابئ مخيفة عثرت عليها داخل منزل انتقلت إليه حديثًا، مما ترك مستخدمي TikTok في رعب.



شاركت المرأة وتدعى «جاكلين ويليامز» الاكتشافات المخيفة التي عثرت عليها في منزلها الجديد المستأجر مع متابعيها على تطبيق TikTok، وقد رجح البعض أن تكون تلك المخابئ المرعبة من صنع قاتل متسلسل.



انتقلت المرأة إلى المنزل المؤجر مع زوجها جاي وابنها منذ شهرين، دون رؤية مسبقة للمنزل المرعب، لأنهم يسافرون إلى جميع أنحاء العالم، ويشاركون الأماكن دائما مع مستخدمي TikTok.

ونتيجة للمخابئ المرعبة تزايدت الشكوك في نفس جاكلين حول المنزل والتي سرعان ما أصبحت حقيقة بعد اكتشاف ممرات غريبة في جميع أنحاء المنزل.في أحد مقاطع فيديو TikTok، تفتح ويليامز نافذة بالقرب من درجها لتكشف عن غرفة فارغة صغيرة مختبئة خلفها.تحتوي الغرفة على أوراق متناثرة على الأرض بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى غير المعروفة، والتي لم يستطيعوا تحديد ماهيتها.يوجد أيضًا باب على الجانب الآخر من الغرفة تدعي جاكلين أنها ليست "مستعدة" لاستكشافه بعد، لما يظهر من شكله أنه مخيف.انتشر الفيديو بسرعة كبيرة حيث حصد 2.2 مليون مشاهدة و 422100 إعجابًا حتى الآن، علقت جاكلين على الفيديو قائلة: "لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الممرات الغريبة؟".











