شاهد| النيران تلتهم منطقة بحرية تابعة لجيش إيران في بوشهر

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النيران تلتهم منطقة بحرية


أفادت وكالات أنباء إيرانية بأنه تمت السيطرة على حريق كبير نشب عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي البلاد والتي تضم محطة "بوشهر" النووية مساء أمس الجمعة.

وذكرت وكالة "فارس" أن نيرانا اشتعلت حوالي الساعة التاسعة مساء في منطقة تابعة لقوات الجيش الإيراني البحرية قرب المدينة.

وتوجهت فرق طوارئ إلى الموقع وتمكنت بعد ساعتين من احتواء الحريق.
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وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤولين محليين إلى أن الحريق لم يؤد إلى إصابات ولم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن.

واندلع حريق كبير الأحد الماضي في منطقة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم في جنوب طهران، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

https://twitter.com/i/status/1390765948886568963

المصدر: وكالات أنباء إيرانية

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