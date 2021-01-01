أفادت وكالات أنباء إيرانية بأنه تمت السيطرة على حريق كبير نشب عند مدخل مدينة بوشهر جنوبي البلاد والتي تضم محطة "بوشهر" النووية مساء أمس الجمعة.
وذكرت وكالة "فارس" أن نيرانا اشتعلت حوالي الساعة التاسعة مساء في منطقة تابعة لقوات الجيش الإيراني البحرية قرب المدينة.
وتوجهت فرق طوارئ إلى الموقع وتمكنت بعد ساعتين من احتواء الحريق.
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التعليقات على شاهد| النيران تلتهم منطقة بحرية تابعة لجيش إيران في بوشهر
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