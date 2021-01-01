قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني



الصاروخ الصيني الصاروخ الصيني





أعلنت ولاية سودانية اليوم السبت فرض طوارئ استعداداً لمواجهة احتمال سقوط الصاروخ الصيني الذي خرج عن مساره.



وقالت حكومة الولاية الشمالية المجاورة لدولة مصر أنها تلقت معلومات من الحكومة الانتقالية باحتمال سقوط الصاروخ الصيني شمال السودان صباح اليوم، وفق موقع "تاق برس" السوداني.

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وتابعت الحكومة السودانية أنه استنادا على تلك المعلومات شرعت حكومة الولاية الشمالية في اجتماعات عاجلة لوضع الترتيبات اللازمة بشأن الصاروخ الخارج عن المسار وتلافيا لأي آثار قد تحدث جراء سقوطه بإحدى مناطق الولاية".إنه يقترب.. تكنولوجيا الفضاء تكشف موعد انفجار الصاروخ الصينيوكونت الحكومة لجنة لإدارة الأزمة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، والقوات النظامية، ووزارة المالية، ولجان المقاومة والحرية والتغيير والأجهزة الإعلامية وممثل منظمات المجتمع المدني بالولاية.وأكدت أن الغرفة المعنية بإدارة الأزمة ستكون في حالة انعقاد دائم بأمانه حكومة الولاية، مشددة على تسخير كافة الإمكانيات لإدارة الأزمة حال وقوعها، والاستعداد لتلافي أية آثار قد تحدث جراء سقوط الصاروخ.وأعلنت السلطات الصينية توقعها سقوط حطام صاروخ "لونج مارش – 5 واي 2" المحلي، الذي فقدت السيطرة عليه بعد إطلاقه، على الأرض خلال اليومين القادمين.السلطات الصينية أعلنت الجمعة توقعها سقوط حطام الصاروخ على الأرض خلال اليومين القادمينوفي 29 إبريل الماضي، أطلقت الصين صاروخ "لونج مارش – 5" إلى الفضاء، بهدف استخدامه في إطلاق قمر الاتصالات "شيجيان-18 " في يونيو المقبل، وفق وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية.