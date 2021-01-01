قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية إن العدد الهائل من حالات الإصابة بفيروس كورونا مدفوع جزئيًا فقط بظهور متحورات الفيروس، محذرًا البلدان من أن تخفيف تدابير السيطرة قد يؤدي إلى تفاقم الجائحة.
وأضاف مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان أن الفيروس يمتلك "طاقة حركية هائلة" في بعض البلدان، وأن القادة الذين يعتقدون أن التطعيم وحده سيوقف الوباء مخطئون.
واستطرد قائلا "إن الزيادة مدفوعة بالسلوك البشري وظهور متحورات والعديد من العوامل الأخرى. نتوقع أن يتباطأ الفيروس ونعمل على الإسراع بذلك".
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التعليقات على منظمة الصحة تكشف "سبب" العدد الهائل من إصابات كورونا
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