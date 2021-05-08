

دراسة: إضافة الليمون إلى القهوة تضاعف فائدتها دراسة: إضافة الليمون إلى القهوة تضاعف فائدتها

تصبح القهوة مع الليمون أكثر فائدة بمرتين، ولكن من المهم أن نتذكر أن هذا المشروب يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة فقط عند تناوله باعتدال، وفقًا لتقارير موقع بازار.



كما لوحظ، يتلقى الجسم جزءا مزدوجا من مضادات الأكسدة، نظرا لأن مركبات الفلافونويد الموجودة في القهوة مع فيتامين "سي" تكون أكثر نشاطًا مرتين في التأثير على الجذور الحرة. فيتامين "سي" والكافيين لهما تأثير إيجابي على جهاز المناعة.



وفقا للموقع، المواد الفعالة في القهوة والليمون، قادرة على تنشيط الشخص وزيادة مستوى أدائه وزيادة التركيز.