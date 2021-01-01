انهت بيلاروسيا الجزء السريري من دراسة لقاح الحمض النووي المضاد للسرطان.
هذا عقار بيولوجي، مسؤول عن التحفيز المناعي، حسبما ذكرت قناة "مير24".
وقال نائب مدير العمل العلمي، سيرغي كراسني: "إذا كان هناك لدى المجموعة التي تتم مراقبتها تطور في عملية الورم في غضون ستة أشهر على خلفية العلاج الكيميائي القياسي، فإن إجراء نفس العلاج الكيميائي على خلفية إدخال لقاح إيلنغان يجعل من الممكن تحقيق تأثير بنسبة 100٪ لدى المرضى. في الوقت الحالي لا يوجد لدى أحد من المرضى تطور عملية الورم.
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التعليقات على بيلاروسيا تنهي التجارب السريرية للقاح الحمض النووي المضاد للسرطان
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