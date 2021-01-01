أذرف مواطن مصري الدموع، الجمعة، حين التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان يقوم بجولة تفقدية لأحد المشاريع في العاصمة القاهرة.
وقام السيسي بجولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلي منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال الجولة، توقف الرئيس المصري ليتحدث مع عدد من المواطنين، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان، كما استمع إلى آرائهم وأحوالهم المعيشية.
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التعليقات على السيسي لأحد المواطنين: لا تبكي.. سننفذ كل ما تريد
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