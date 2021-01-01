السيسي لأحد المواطنين: لا تبكي.. سننفذ كل ما تريد

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صورة الخبر: السيسي خلال حديثه مع أحد المواطنين
السيسي خلال حديثه مع أحد المواطنين

أذرف مواطن مصري الدموع، الجمعة، حين التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان يقوم بجولة تفقدية لأحد المشاريع في العاصمة القاهرة.

وقام السيسي بجولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلي منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال الجولة، توقف الرئيس المصري ليتحدث مع عدد من المواطنين، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان، كما استمع إلى آرائهم وأحوالهم المعيشية.

ورصد مقطع فيديو مواطنا مصريا مسنا وهو يذرف الدموع حين كان يتحدث مع السيسي. ورد عليه الأخير بالقول: كل ما تريده سننفذه لك، أنا تحت أمرك".

وأضاف السيسي: "لا تبكي، أنا عيني لك ولكل مصري".

وبعدها تحدث الرئيس المصري مع مواطنين آخرين، ثم طلب من مرافقيه أخذ بياناتهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

المصدر: skynewsarabia

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