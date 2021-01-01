واشنطن تشترط الالتزام بالاتفاق النووي لرفع العقوبات عن إيران

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › واشنطن تشترط الالتزام بالاتفاق النووي لرفع العقوبات عن إيران

صورة الخبر: البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال البيت الأبيض إن العقوبات المفروضة على إيران لا يمكن رفعها إلا إذا تم الوفاء بشروط الاتفاق النووي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن العقوبات المفروضة على إيران لن يتم رفعها إذا عادت طهران إلى الامتثال لـلاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن القوى العالمية وإيران أحرزت تقدما في المحادثات الجارية في فيينا، بالرغم من الفجوة الكبيرة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، إنه إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي واتخذت قرارا سياسيا بهذا الشأن، فإن التوصل إلى اتفاق لإعادة العمل ببنوده قد يحدث قبل الانتخابات الإيرانية.

وأضاف المسؤول الأميركي، في إيجاز هاتفي، "نعتقد أن عودة الولايات المتحدة وإيران للاتفاق النووي تخدم المصالح الأميركية، لكننا مستعدون لسيناريو لا نفضله ويتمثل في عدم حدوث ذلك".

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار "ونحن على علم بمحادثات إيرانية مع جيرانها ونرحب بذلك".

وتلف الجولة الرابعة من محادثات فيينا، التي انطلقت الجمعة، شكوك بسبب الفجوة الكبيرة بين الولايات المتحدة وإيران حول عديد من الملفات الرئيسية، لا سيما المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وكذلك الشروط التي تطرحها إيران، وعلى رأسها الرغبة في إنهاء العقوبات المفروضة مرة واحدة.

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على واشنطن تشترط الالتزام بالاتفاق النووي لرفع العقوبات عن إيران

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39595

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager