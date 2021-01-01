الصاروخ الصيني يغير مساره ويزور سماء مصر مرتين

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صورة الخبر: الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور جاد القاضي، إن الصاروخ الصيني الشارد سيمر على مصر في العاشرة و٣٤ دقيقة لمدة دقيقتين في جنوب غرب الصحراء الغربية، قبل أن يعاود المرور في فجر يوم السبت.

وأكد "القاضي" في فيديو خاص لـ"سكاي نيوز عربية" أنّ: "الصاروخ لازال يسير في المدار البيضاوي بارتفاعات 160 إلى 360 كم ومازالت السرعة المتوسطة 26 ألف كم في الساعة.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "نأمل في الساعات القادمة أن يكون هناك تغيير في المسار وتلك السرعة، حتى تتاح الفرصة له للهبوط مع الجاذبية والاقتراب من الغلاف الجوي للأرض وإعادة السيطر عليه من خلال الخبراء الصينيين".

وأوضح "القاضي" في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" أن "الصاروخ الشارد سيمر مرة آخرى على مصر في فجر اليوم الجديد ولمدة دقيقتين أيضًا، وفي حالة اقتراب الصاروخ من الغلاف الجوي للأرض متوقع وفقًا تقارير التتبع والمراقبة يوم ٩ مايو القادم وبالتالي احتمالية تفككه واحتراقه وتحوله لشظايا وحطام كبيرة جدًا".

وأردف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "بناء على الأخبار الواردة من الصين فإن معظم مكونات القمر الشارد قابلة للاحتراق عند اختراقها الغلاف الجوب، ونأمل أن تمر الأزمة على خير والسلامة للجميع وأن يتم السيطرة على الحادث".

المصدر: skynewsarabia

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