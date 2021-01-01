قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور جاد القاضي، إن الصاروخ الصيني الشارد سيمر على مصر في العاشرة و٣٤ دقيقة لمدة دقيقتين في جنوب غرب الصحراء الغربية، قبل أن يعاود المرور في فجر يوم السبت.
وأكد "القاضي" في فيديو خاص لـ"سكاي نيوز عربية" أنّ: "الصاروخ لازال يسير في المدار البيضاوي بارتفاعات 160 إلى 360 كم ومازالت السرعة المتوسطة 26 ألف كم في الساعة.
وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "نأمل في الساعات القادمة أن يكون هناك تغيير في المسار وتلك السرعة، حتى تتاح الفرصة له للهبوط مع الجاذبية والاقتراب من الغلاف الجوي للأرض وإعادة السيطر عليه من خلال الخبراء الصينيين".
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التعليقات على الصاروخ الصيني يغير مساره ويزور سماء مصر مرتين
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