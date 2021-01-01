أهلاوي متحيز.. خالد الغندور يهاجم مخرج مباراة الزمالك وسموحة

هاجم الإعلامي خالد الغندور، مخرج مباراة الزمالك وسموحة، بسبب تكرار إعادة لقطة تدخل طارق حامد لاعب الزمالك مع عبد الكريم الوادي لاعب سموحة داخل منطقة جزاء الأبيض، في المباراة التي أقيمت، أمس الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال خالد الغندور في عبر قناة الزمالك: "مخرج مباراة الزمالك وسموحة أهلاوي متحيز، ظل يعيد لقطة تدخل طارق حامد على لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء، رغم أن الحكم ذهب لقنية الـ Var، وراجع اللقطة، وحتى وإن كانت ركلة جزاء لن تحتسب، لوجود مخالفة قبلها لصالح شيكابالا".
وتابع خالد الغندور:" يا مخرجين يا منحازين، كفاية انحياز، أنت تعمل في تلفزيون، ولازم تكون محايد، وطالما الحكم لم يحتسبها، كان من الممكن أن تعرض لقطة شيكابالا لحسم الأمر".
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