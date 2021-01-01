هل إيقاف إمام عاشور بسبب فيديو مُسرب قانونى؟.. اتحاد الكرة يرد



إمام عاشور إمام عاشور



ترددت خلال الساعات الماضية أقاويل عديدة حول عدم قانونية اتخاذ لجنة الانضباط باتحاد الكرة قراراً بايقاف إمام عاشور لاعب الزمالك وزملائه فى فريق 99، بسبب فيديو مسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأن اللائحة تنص على معاقبة أى عنصر من عناصر اللعبة بناءً على شريط المباراة الأصلى فقط.





وعلّق مسؤولو اتحاد الكرة على هذا الأمر بأن لائحة لجنة الانضباط الحالية تمنح اللجنة الحق فى الأخذ بأى تقاير، سواء من إداريى المباراة أو المراقبين، لإثبات أى واقعة، كما يجوز للجنة الأخذ بأى تقنيات حديثة للتأكد من وقوع أى فعل داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



وتنص المادة 11 من لائحة لجنة الانضباط على أنه يجوز للجنة الأخذ بأى تقارير من إداريي المباراة أو أية تقارير أو أدلة أخرى أو التقنيات الفنية الحديثة لإثبات الوقائع التى تشكل المخالفات الانضباطية.

فى السياق ذاته، أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات، أنه تم تأييد قرار إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك 12 مباراة بسبب عدم وصول تظلم من نادى الزمالك أو اللاعب على العقوبة الموقعة من لجنة الانضباط.



وأضاف الشوربجى لـ"اليوم السابع"، أن التظلم الذى وصله من نادى الزمالك تضمن أسماء كل من أحمد عيد وسيف فاروق جعفر ويحيى مفتاح وسيف الدين السيد، وتم رفضه وتم تأييد العقوبات الصادرة ضدهم من لجنة الانضباط.



كما أيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الاسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.



وقررت اللجنة اصدار قرارها في التظلم المقدم من ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 شهور خلال اجتماعها المقبل.