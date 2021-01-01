على معلول يغيب عن مباراة القمة وذهاب ربع نهائى إفريقيا أمام صن داونز

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على معلول


كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن التونسى على معلول لن يلحق بمباراة فريقه فى قمة الدورى ضد الزمالك يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

قال المصدر إن علي معلول يحتاج من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى يكون جاهزا للمشاركة في المباريات، وهو ما يعني أن اللاعب لن يلحق بمباراتى فريقه ضد الزمالك بالدورى ومباراة الذهاب ضد صن داونز الجنوب إفريقى المقرر إقامتها يوم 15 مايو الجارى.

أضاف المصدر أن موقف معلول لم يتحدد من اللحاق بمباراة العودة ضد صن داونز، حيث تجرى محاولات لتجهيزه للمباراة، وهو ما ستحدد وفقا لحالة اللاعب ومدى استجابته للعلاج والتأهيل الذى يخضع له للتعافى من العضلة الضامة.

ويغيب على معلول عن المشاركة مع الأهلى منذ الإصابة فى مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتحديدا من يوم 8 فبراير الماضى، حيث تجددت إصابة اللاعب وهو ما تسبب في إطالة مدة علاجه.

المصدر: youm7

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