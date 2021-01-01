كارتيرون يشيد بلاعبي الزمالك بعيدا عن المستوي الفني ..أعرف التفاصيل



كارتيرون كارتيرون

أشاد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بالتزام لاعبي الفارس الأبيض بالتعليمات التي منحها لهم الجهاز الفني قبل مباراة سموحة السكندري التي أقيمت مساء الخميس وفاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز، بشأن تفادي الحصول على الكروت الصفراء التي كانت ستؤثر على غياب بعض اللاعبين قبل مباراة الأهلي المقبلة.



وقال كارتيرون أن خوض الزمالك مباراة القمة بدون غياب أي من العناصر الأساسية أمر جيد للغاية وسيكون نقطة إيجابية لصالح فريقه في لقاء الاثنين المقبل، متمنيا أن يكون اللاعبين في أفضل حالاتهم الفنية ليلة المباراة.



أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، حالة الطوارئ داخل القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، نظرا لأهمية المباراة من الناحية الفنية والمعنوية، لأن النتيجة ستساهم بشكل كبير في صراع صدارة المسابقة بين قطبي الكرة المصرية، وسيقترب الفائز من الانفراد بالصدارة.



كارتيرون يبدأ التجهيز للقمة من الناحية الفنية بتجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق لرغبته في الاستعانة به أمام الأهلي، حيث يسعي الخواجة لتصحيح المسار وتجهيز بعض عناصر الخبرة في التشكيل الأساسي على عكس ما حدث في القمة السابقة.

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ويعد عبد الشافي أول الخيارات التي استقر مدرب الزمالك على تجهيزها ليلعب في التشكيل الأساسي بدلا من أحمد فتوح والاستفادة بخبرات اللاعب المخضرم، وولى كارتيرون جهازه المعاون بضرورة تجهيز محمد عبد الشافي للمباراة المرتقبة بوضع برنامج تدريبي خاص قبل المباراة،