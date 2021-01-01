أعلن فرج عامر رئيس سموحة رغبة ناديه في إعادة مباراة الفريق التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس بسبب تجاهله احتساب ركلة جزاء لصالحهم.
وخسر سموحة من الزمالك في استاد القاهرة بهدفين لهدف في إطار الجولة 20 من الدوري المصري.
وقال فرج عامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة: "سموحة يطالب باعادة المباراة التي أقيمت أمس بيننا وبين الزمالك في الدوري الممتاز وإيقاف الحكم محمد الحنفي لتجاهله احتساب ضربة جزاء صحيحة لسموحة ضد نادي الزمالك في بداية المباراة".
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التعليقات على فرج عامر: سموحة يريد إعادة مباراته ضد الزمالك وإيقاف محمد الحنفي
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