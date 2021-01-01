فرج عامر: سموحة يريد إعادة مباراته ضد الزمالك وإيقاف محمد الحنفي



فرج عامر رئيس سموحة فرج عامر رئيس سموحة

أعلن فرج عامر رئيس سموحة رغبة ناديه في إعادة مباراة الفريق التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس بسبب تجاهله احتساب ركلة جزاء لصالحهم.



وخسر سموحة من الزمالك في استاد القاهرة بهدفين لهدف في إطار الجولة 20 من الدوري المصري.



وقال فرج عامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة: "سموحة يطالب باعادة المباراة التي أقيمت أمس بيننا وبين الزمالك في الدوري الممتاز وإيقاف الحكم محمد الحنفي لتجاهله احتساب ضربة جزاء صحيحة لسموحة ضد نادي الزمالك في بداية المباراة".

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وأضاف "خاصة أن هذة ليست المرة الأولي التي يصر الحكم محمد الحنفي على عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لنادي سموحة بالرغم من تنبية الڤار له".ولا تعد هذه هي السابقة الأولى التي يتم فيها طلب إعادة مباراة في الدوري خلال الموسم الجاري.