ديكور غرف نوم تساعدك على الشعور بالراحة.. الأثاث الصغير والمقاعد الإضافية مهمين



ديكور غرف نوم تساعدك على الشعور بالراحة ديكور غرف نوم تساعدك على الشعور بالراحة



تعتبر غرفة النوم من أهم الغرف بالنسبة للإنسان، لأنها المكان الذى يستريح فيه ويعيد شحن طاقته بعد يوم طويل من العمل والتعب، لذلك يهتم الكثير من الأشخاص بتصميم ديكور غرفة بما يتوافق مع ذوقهم الشخصى، ليشعروا بالاسترخاء والراحة، ولتحقيق ذلك، نستعرض فى هذا التقرير، أفكار ديكور غرف نوم، وفقاً لما ذكره موقع " goodhousekeeping ".

ديكور غرف نوم.. الألوان الداكنة



يعتبر اختيار الألوان الداكنة مثل الأسود والرمادى من الطرق التى تساعد على الشعور بالنوم بعمق مثل شعور النوم داخل شرنقة، ولتحقيق ذلك يفضل طلاء الغرفة والسرير باللون الأسود، مع مفارش بيضاء وطاولة خشبية.

ديكور غرف نوم.. طاولة كونسول



وفى حالة الرغبة فى إضافة طاولة داخل الغرفة، لإضافة مستحضرات التجميل والإكسسوارات عليها، ينصح بتصميم طاولة "كونسول"، بجوار السرير، بمرآة كبيرة الحجم ومصباح طاولة، مما يضيف لمسة جمالية للغرفة.

ديكور غرف النوم..طاولة كونسول طاولة كونسول

ديكور غرف نوم.. سرير بلوح زهرى

يمكن تغطية اللوح الخشبى للسرير بغطاء زهرى بلون أصفر أو أى لون من الألوان النابضة بالحياة، مع اختيار مفرش مناسب للون الغطاء، مما يساعد على الشعور بالراحة النفسية والهدوء داخل الغرفة.ديكور غرف نوم.. مقاعد إضافيةويفضل أيضاً إضافة مقعد بسيط وطاولة بجانب السرير، فى حالة إذا كنت دائماً ترغب فى تناول كوب مشروب الصباحى عند الاستيقاظ من النوم، كما أن المقعد يساعد على ارتداء الحذاء بسرعة.ديكور غرف نوم.. خزانة كتبويمكن إضافة خزانة كتب مليئة بالأرفف التى تحتوى على الكتب المختلفة المفضلة، مع إضافة مقعد مريح بجانب الخزانة، مما يساعد على الشعور بالراحة داخل غرفة النوم.ديكور غرف النوم..مقعد وأرفف للكتب مقعد وأرفف للكتبديكور غرف نوم.. أثاث صغيروفى حالة إذا كانت غرفة النوم ضيقة المساحة، يمكن شراء قطع أثاث صغيرة الحجم، تساعد على تقليل الفوضى داخل غرفة النوم.















