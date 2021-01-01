تعتبر غرفة النوم من أهم الغرف بالنسبة للإنسان، لأنها المكان الذى يستريح فيه ويعيد شحن طاقته بعد يوم طويل من العمل والتعب، لذلك يهتم الكثير من الأشخاص بتصميم ديكور غرفة بما يتوافق مع ذوقهم الشخصى، ليشعروا بالاسترخاء والراحة، ولتحقيق ذلك، نستعرض فى هذا التقرير، أفكار ديكور غرف نوم، وفقاً لما ذكره موقع " goodhousekeeping ".
ديكور غرف نوم.. الألوان الداكنة
يعتبر اختيار الألوان الداكنة مثل الأسود والرمادى من الطرق التى تساعد على الشعور بالنوم بعمق مثل شعور النوم داخل شرنقة، ولتحقيق ذلك يفضل طلاء الغرفة والسرير باللون الأسود، مع مفارش بيضاء وطاولة خشبية.
ديكور غرف نوم.. طاولة كونسول
وفى حالة الرغبة فى إضافة طاولة داخل الغرفة، لإضافة مستحضرات التجميل والإكسسوارات عليها، ينصح بتصميم طاولة "كونسول"، بجوار السرير، بمرآة كبيرة الحجم ومصباح طاولة، مما يضيف لمسة جمالية للغرفة.
ديكور غرف النوم..طاولة كونسول طاولة كونسول
ديكور غرف نوم.. سرير بلوح زهرى
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التعليقات على ديكور غرف نوم تساعدك على الشعور بالراحة.. الأثاث الصغير والمقاعد الإضافية مهمين
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