شعرك مجعد ..أقنعة طبيعية وسريعة لفرده



شعرك مجعد شعرك مجعد



شعرك مجعد يمكنك بقناع سريع قبل العيد التخلص من تجاعيد الشعر وفرده بطريقة طبيعية إليك أقنعة طبيعية سريعة جربيها بنفسك ويمكنك صنعها ببعض المكونات الطبيعية التي يسهل العثور عليها في المنزل!



فيما يلي الأقنعة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع healthshots

طرق وعلاجات.. تخلص من قشرة الشعر نهائيا

1. الموز والزبادي



يعتبر كل من الموز والزبادي مرطبًا للغاية لتحضير قناع الشعر اهرسي موزة وامزجيها مع كوب واحد من الزبادي. ضعي قناع الموز واللبن على شعرك ، بدءًا من الجذور ويغطي طول الشعر. اتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ وشامبو خفيف.

2. العسل والبيض

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البيض ليس مجرد ترطيب في الطبيعة ولكنه يحتوي أيضًا على البروتينات التي يمكن أن تفيد خصلاتك من خلال تعزيز القوة والتأكد من الابتعاد عن مشاكل الشعر الشائعة مثل تساقط الشعر. من ناحية أخرى ، يعتبر العسل مرطبًا طبيعيًا مما يعني أنه سيحافظ على الترطيب ويمنح شعرك بعض الإشراق الذي تشتد الحاجة إليه.لتحضير قناع الشعر هذا ، ستحتاج أولاً إلى فصل بياض البيض عن الصفار. يمكنك القيام بذلك عن طريق صنع شريحة صغيرة في قشرة البيضة وسكب بياض البيض في وعاء.بعد ذلك ، أضف ملعقة صغيرة من العسل إليها. اخفقي المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا. ضعي قناع الشعر هذا على خصلات شعرك.إنتظرى حتى يجف و لن يستغرق الأمر أكثر من 20 إلى 25 دقيقة بعد ذلك ، اغسليه بالماء الدافئ وشامبو خفيف