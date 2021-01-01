شعرك مجعد ..أقنعة طبيعية وسريعة لفرده

شعرك مجعد يمكنك بقناع سريع قبل العيد التخلص من تجاعيد الشعر وفرده بطريقة طبيعية إليك أقنعة طبيعية سريعة جربيها بنفسك ويمكنك صنعها ببعض المكونات الطبيعية التي يسهل العثور عليها في المنزل!
فيما يلي الأقنعة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع healthshots
طرق وعلاجات.. تخلص من قشرة الشعر نهائيا
1. الموز والزبادي
يعتبر كل من الموز والزبادي مرطبًا للغاية لتحضير قناع الشعر اهرسي موزة وامزجيها مع كوب واحد من الزبادي. ضعي قناع الموز واللبن على شعرك ، بدءًا من الجذور ويغطي طول الشعر. اتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ وشامبو خفيف.
2. العسل والبيض
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