ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟



تناول السمك تناول السمك



السمك غذاء عالي البروتين وقليل الدسم يوفر مجموعة من الفوائد الصحية.







الأسماك ذات اللحم الأبيض ، على وجه الخصوص ، تحتوي على نسبة دهون أقل من أي مصدر آخر للبروتين الحيواني ، والأسماك الزيتية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، أو الدهون "الجيدة" نظرًا لأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج كميات كبيرة من هذه العناصر الغذائية الأساسية ، فإن الأسماك تعد جزءًا مهمًا من النظام الغذائي. كما أن الأسماك تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون "السيئة" الموجودة بشكل شائع في اللحوم الحمراء ، والتي تسمى أحماض أوميغا 6 الدهنية.

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لماذا تعتبر أوميغا 3 جيدة للصحة؟تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية توفر عددًا من الفوائد الصحية. هي:تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية من خلال لعب دور في تنظيم تخثر الدم وانقباض الأوعية الدموية مهمة للنمو العصبي قبل الولادة وبعدها ، قد يقلل من التهاب الأنسجة ويخفف من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ؛ قد يلعب دورًا مفيدًا في عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) ، والحد من الاكتئاب ووقف التدهور العقلي لدى كبار السن.يبدو أن أوميغا 3 الموجودة في الأسماك (EPA و DHA) توفر أكبر الفوائد الصحية. تشمل الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 ، وقليلة الملوثات البيئية والصديقة للبيئة:ماذا عن مكملات زيت السمك؟إلى جانب تناول الأسماك ، هناك طريقة أخرى لاستهلاك أحماض أوميغا 3 الدهنية وهي تناول المكملات الغذائية التي يتم شراؤها من المتجر. تأتي زيوت الأسماك من الأسماك التي يتم صيدها كغذاء للإنسان ومن الأسماك الصغيرة التي يتم صيدها لتغذية الحيوانات ، مثل الأنشوجة البيروفية.ما هي المصادر الأخرى لأحماض أوميغا 3 الدهنية؟تأتي المصادر البديلة لأوميغا 3 من مصادر أرضية مثل بذور الكتان والجوز وجنين القمح. في حين أنها لا تزال مفيدة ، لا يبدو أنها توفر فائدة صحية كبيرة مثل أوميغا 3 الموجودة في الأسماك والمحار والطحالب البحرية.هل الفوائد الصحية لأوميغا 3 تفوق المخاطر المرتبطة بالملوثات في المأكولات البحرية؟تعتبر الأسماك بشكل عام مصدرًا غذائيًا صحيًا ويمكن تناولها بأمان في معظم الحالات. ولكن اعتمادًا على عمرك وظروفك الصحية ، يجب على بعض الأشخاص الحد من كميات الأسماك التي يتناولونها. ضع في اعتبارك ما يلي:بالنسبة للأطفال الصغار والنساء في سن الإنجاب ، فإن الاستهلاك المفرط للأسماك الملوثة بالزئبق يمكن أن يؤثر بشدة على نمو الطفل.قد يجد كبار السن من النساء والرجال مقايضة مقبولة لتجاوز حدود وجبات المأكولات البحرية الموصى بها لزيادة مدخولهم من أوميغا 3.