الأفضل لأنقاص الوزن.. كيفية الإستعداد لشفط الدهون

أكد الدكتور محمد عماد الدين أستاذ جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عملية شفط الدهون ليست إجراء سحريا يمكن أن يعيد تشكيلك بالكامل لكن النتائج تعتمد على كيفية الاستعداد لعملية شفط الدهون فالاستعداد الجيد عقلياً وجسديا يعتبر أساسياً للحصول على نتائج جيدة.
وقال عماد الدين برغم أن شفط الدهون هي عملية لإزالة الدهون لكنها ليست بديلاً عن عملية إنقاص الوزن، فالمرضى الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من 30 يحصلون على نتائج أفضل في عملية شفط الدهون من المرضى الذين يكون المؤشر لديهم أكبر من ذلك.
وأضاف أستاذ جراحات التجميل وتنسيق القوام، ينبغي قبل عمليةشفط الدهون جنب التدخين فلابد أن يطلب الطبيب ترك التدخين لمدة أسبوعين على الأقل قبل العملية، والأفضل ترك التدخين لفترة أطول إذا كنت تستطيع ذلك، كما يمكن أن يسبب تناول الكحول العديد من المضاعفات خلال العملية وبعدها، لذلك سيطلب منك أن تتجنب تناول الكحول لمدة 48 ساعة قبل العملية، لكن من المستحسن عدم تناوله لمدة أسبوع تقريباً.
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