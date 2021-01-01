كم مرة يمكنك التبرع بالبلازما لعلاج المصابين بكورونا ؟

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مع تزايد عدد الأشخاص المصابين بعدوى COVID-19 خلال الموجة الثانية يومًا بعد يوم فقط ، ارتفع الطلب على بلازما المرضى المتعافين بشكل كبير. ومع ذلك ، لا يزال لدى العديد من الأشخاص بعض الموانع بشأن التبرع بالبلازما ، معتقدين أنها قد تجعلهم أكثر عرضة للعدوى مرة أخرى. لكن هذه خرافة والتبرع بالبلازما يمكن أن ينقذ الأرواح ، حسب خبراء الإجهاد.



“يمكن للأجسام المضادة الموجودة في جسمك أن تساعد الشخص على محاربة العدوى ويخرج منتصرًا. إذا كانت أعراض COVID الخاصة بك غائبة لأكثر من 14 يومًا ، فيرجى التفكير في التبرع كخدمة للإنسانية. قال الدكتور شوشين باجاج ، مؤسس ومدير مجموعة مستشفيات أوجالا سيجنوس ، تمامًا مثل أي جلسة تبرع بالدم منتظمة ، سيتم سحب البلازما من ذراعك وفقا ل ”indianexpress"

ما هي البلازما؟



البلازما هي الجزء السائل الصافي في الدم الذي يتبقى بعد إزالة خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية والمكونات الخلوية الأخرى. إنه أكبر مكون منفرد في دم الإنسان ، ويشكل حوالي 55 في المائة ، ويحتوي على الماء والأملاح والإنزيمات والأجسام المضادة والبروتينات الأخرى. يؤدي البلازما مجموعة متنوعة من الوظائف في الجسم ، بما في ذلك المساعدة في إزالة تخثر الدم ، ومكافحة الأمراض ، والوظائف الهامة الأخرى.

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من يمكنه التبرع بالبلازما؟يمكن لأي شخص تعافى من COVID خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية التبرع بالبلازما. إن الأجسام المضادة الخاصة بك التي حاربت فيروس كورونا وهزمته أكثر من كافية لمساعدتك على مشاركة قوتك لهزيمة COVID ومساعدة الآخرين على التعافي. يمكنك المجيء والتبرع كل أسبوعين والمساعدة في إنقاذ الأرواح. قال الدكتور باجاج: "لا يوجد سوى عدد قليل من الأشخاص الذين لا يستطيعون التبرع بالبلازما لأنهم تلقوا البلازما بأنفسهم أثناء معركتهم مع COVID".لا ينبغي لأحد التبرع بالبلازما إذا كنت:* أقل من 18 سنة وما فوق 65* أقل من 50 كجم من الوزن.* هل كنت حاملا في حياتك.* كنت تعاني من أي أمراض تهدد حياتك مثل الفشل الكلوي أو الأنسولين لمرض السكري أو السرطان أو قمت للتو بتغيير الدواء الخاص بك للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم والسكري* لديك وشم أو جراحة كبرى في الأشهر الستة الماضيةكيف تتبرع بالبلازما؟لتسجيل نفسك في التبرع بالبلازما ، اتصل على 1031 أو سجل نفسك على www. delhifightscorona.in ، وهو أول بنك بلازما في الهند.سيتم إجراء فحص صحي مسبق للتبرع على الهاتف نفسه لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً. إذا تم العثور على كل شيء على ما يرام ، فسيتم إرسال سيارة إلى منزلك لاصطحابك أو إذا كنت ترغب في القدوم بسيارتك الخاصة ، فسيتم تعويض تكاليف السفر. تحتاج إلى القدوم إلى بنك البلازما ILBS ، وهو منطقة غير COVID.هنا سيتم اختبار الأجسام المضادة مرة أخرى وإجراء بعض اختبارات الدم. تستغرق العملية حوالي ساعة ونصف للتحقق. بمجرد أن تأتي جميع الاختبارات بشكل طبيعي ، سيُطلب منك الحضور والتبرع. يستغرق التبرع بحد ذاته حوالي 20-25 دقيقة. بمجرد التبرع ، ستحتاج إلى الراحة لمدة 15 دقيقة تقريبًا ، وتناول مشروبًا منعشًا وطعامًا يتم تقديمه لك مجانًا. ثم يمكنك العودة والقيام بعملك الروتيني.التبرع غير مؤلم وغير ضار على الإطلاق. لا يوجد خطر على الإطلاق. يمكنك القيام بذلك كل 15 يومًا لأننا عادة لا نأخذ أي دم منك. يتم ترشيح خلايا الدم الحمراء وإعادتها إلى الشرايين. كل ما نقوم به هو تصفية الماء من دمك وتلك المياه تسمى البلازما.