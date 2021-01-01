ماذا تفعل المضادات الحيوية في امعائك ؟

تساعد المضادات الحيوية في علاج الالتهابات البكتيرية واستعادة صحتنا ، ولكن من المهم أن نتذكر أنها تميل في هذه العملية أيضًا إلى قتل البكتيريا الجيدة في أمعائنا. من المعروف أن بكتيريا الأمعاء تساعد على هضم الطعام مما يساعد على الابتعاد عن الأمراض.
واحدة من أفضل الطرق لضمان بقاء صحة أمعائك على المسار الصحيح بعد استخدام المضادات الحيوية هي تضمين البروبيوتيك في نظامك الغذائي.
يمكن أن يؤدي تناول المضادات الحيوية إلى تغيير كمية ونوع البكتيريا في الأمعاء بشكل كبير. يمكن أن تؤدي التغييرات في البكتيريا المعوية إلى الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية والغثيان والقيء والآثار الجانبية المعدية المعوية الأخرى. هذا أحد الأسباب التي تجعل الأطباء يوصون بتناول المضادات الحيوية بالطعام وفقا ل "indianexpress
كيف يؤثر نقص بكتيريا الأمعاء على صحتك؟
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