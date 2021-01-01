طريقة عمل طاجن أرز معمر كالمحترفين



طاجن ارز معمر طاجن ارز معمر

يمكن كسر روتين الموائد في رمضان بطاجن أرز معمر من الأكلات الشعبية في مصر خاصة في قرى الوجه البحري ويتم إعداده بطرق كثيرة ومتعددة.







يمكن عمل أرز معمر حادق أو حلو كما يمكن استبدال العديد من مكوناته بأخرى مثل التوابل المضافة .. فكيف تعرفين الطريقة ذات المذاق المميز من بين كل هذا.

أكلات سحور رمضان ..طاجن فول بالخضار والبيض وطعمية سريعة وسلطة بطاطس وباذنجان

أكلات لفطار رمضان .. حمام دمياطي بالمرتة وفاصوليا خضراء وكنافة بالمانجا والكريم شانتيه

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اليکم طريقة عمل ارز معمر كالمحترفين بخطوات شيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.مقادير ارز معمر :1 كوب أرز منقوع ومصفى1 كوب لبن1 كوب شوربة نصف كوب كريمة1 ملعقة قشطة بلدي1 ملعقة سمنة1 ملعقة صغيرة ملحنصف ملعقة صغيرة فلفل أسودربع ملعقة قرفةربع ملعقة جوزة الطيبربع ملعقة حبهانبودرة مستكةطريقة عمل ارز معمر :* في اناء على النار يضاف اللبن مع الكريمة وملح وفلفل والشوربة و التوابل و يقلب جيدا .* يسكب الخليط مع الأرز في الطاجن والقشطة و السمنة ثم يدخل الفرن حتى ينضج تماما ويقدم ساخنا.