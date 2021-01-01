طريقة عمل طاجن أرز معمر كالمحترفين

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طاجن ارز معمر

يمكن كسر روتين الموائد في رمضان بطاجن أرز معمر من الأكلات الشعبية في مصر خاصة في قرى الوجه البحري ويتم إعداده بطرق كثيرة ومتعددة.



يمكن عمل أرز معمر حادق أو حلو كما يمكن استبدال العديد من مكوناته بأخرى مثل التوابل المضافة .. فكيف تعرفين الطريقة ذات المذاق المميز من بين كل هذا.
أكلات سحور رمضان ..طاجن فول بالخضار والبيض وطعمية سريعة وسلطة بطاطس وباذنجان
أكلات لفطار رمضان .. حمام دمياطي بالمرتة وفاصوليا خضراء وكنافة بالمانجا والكريم شانتيه

اليکم طريقة عمل ارز معمر كالمحترفين بخطوات شيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير ارز معمر :
1 كوب أرز منقوع ومصفى
1 كوب لبن
1 كوب شوربة نصف كوب كريمة
1 ملعقة قشطة بلدي
1 ملعقة سمنة
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ربع ملعقة قرفة
ربع ملعقة جوزة الطيب
ربع ملعقة حبهان
بودرة مستكة

طريقة عمل ارز معمر :

* في اناء على النار يضاف اللبن مع الكريمة وملح وفلفل والشوربة و التوابل و يقلب جيدا .
* يسكب الخليط مع الأرز في الطاجن والقشطة و السمنة ثم يدخل الفرن حتى ينضج تماما ويقدم ساخنا.

المصدر: elbalad

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