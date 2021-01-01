طريقة عمل طاجن أرز معمر كالمحترفين

يمكن كسر روتين الموائد في رمضان بطاجن أرز معمر من الأكلات الشعبية في مصر خاصة في قرى الوجه البحري ويتم إعداده بطرق كثيرة ومتعددة.
يمكن عمل أرز معمر حادق أو حلو كما يمكن استبدال العديد من مكوناته بأخرى مثل التوابل المضافة .. فكيف تعرفين الطريقة ذات المذاق المميز من بين كل هذا.
أكلات سحور رمضان ..طاجن فول بالخضار والبيض وطعمية سريعة وسلطة بطاطس وباذنجان
أكلات لفطار رمضان .. حمام دمياطي بالمرتة وفاصوليا خضراء وكنافة بالمانجا والكريم شانتيه
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