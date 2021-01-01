غدا.. حاسبات وذكاء اصطناعى حلوان تستكمل امتحانات الميد تيرم اون لاين



كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان

تتابع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان فاعليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين بنسبة ٤٠% حضور للجامعة و٦٠% لنظام الاون لاين لكافة الفرق والاقسام تنفيذا للاجرائات الاحترازية من كورونا .



وتستكمل كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان غدا السبت ٨ مايو امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الثانى لكافة الفرق بنظام الاون لاين دون الحاجة لحضور الطالب للجامعة .



وأشار مسؤلو شئون الطلاب بكلية الى ان مدة الامتحانات هى خمسة أيام فقط ومن المقرر ان تنتهى يوم ١١ مايو ٢٠٢٠ ، موضحين أنه على الطلاب متابعة الصفحة الرسمية للكلية بمواقع التواصل الاجتماعى وسرعة عمل الايميل الجامعى لدخول الامتحانات دون أى عقبات.

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جدير بالذكر انه قد نظمت إدارة النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الشطرنج المركزية البليدز (الخاطف/السريع) أون لاين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، وبمشاركة ٢١ كلية من كليات الجامعة.حيث أقيمت البطولة بالنظام السويسري بعدد سبع جولات وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في استغلال طاقات الشباب وتوجيه توجيهاً صحيحاً يفيدهم،ويعمل على تنمية روح التنافس الإيجابي الفعال لديهم، والتعرف والتواصل مع زملائهم وبناء علاقات إنسانية جديدة بجانب الترويح عن النفس.