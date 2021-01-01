غدا.. حاسبات وذكاء اصطناعى حلوان تستكمل امتحانات الميد تيرم اون لاين

تتابع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان فاعليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين بنسبة ٤٠% حضور للجامعة و٦٠% لنظام الاون لاين لكافة الفرق والاقسام تنفيذا للاجرائات الاحترازية من كورونا .
وتستكمل كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان غدا السبت ٨ مايو امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الثانى لكافة الفرق بنظام الاون لاين دون الحاجة لحضور الطالب للجامعة .
وأشار مسؤلو شئون الطلاب بكلية الى ان مدة الامتحانات هى خمسة أيام فقط ومن المقرر ان تنتهى يوم ١١ مايو ٢٠٢٠ ، موضحين أنه على الطلاب متابعة الصفحة الرسمية للكلية بمواقع التواصل الاجتماعى وسرعة عمل الايميل الجامعى لدخول الامتحانات دون أى عقبات.
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