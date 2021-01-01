احصل على فرصة للدراسة في إندونيسيا .. عبر هذا الرابط

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أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة وزارة الخارجية بأنه وردت مذكرة سفارة إندونيسيا بالقاهرة تتضمن تقديم الحكومه الاندونيسيه وزارة التربية والتعليم ( الإدارة العامة للتعليم العالي ) منح دراسية ” شركات البلدان النامية KNB لعام 2021 للدراسة بالجامعات الإندونيسية المرموقة وذلك فى إطار تقوية العلاقات الثقافية بين البلدين .



ولمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الموقع الالكترونى وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

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حقوق جامعة عين شمس تعلن نتيجة التعليم المفتوح ..تعرف عليها

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وزير التعليم العالي ينعي الدكتور صبري السنوسي عميد حقوق القاهرة



وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

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وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بالجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.كما وجه بإعداد الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين،من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.