احصل على فرصة للدراسة في إندونيسيا .. عبر هذا الرابط

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › احصل على فرصة للدراسة في إندونيسيا .. عبر هذا الرابط

صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي


أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة وزارة الخارجية بأنه وردت مذكرة سفارة إندونيسيا بالقاهرة تتضمن تقديم الحكومه الاندونيسيه وزارة التربية والتعليم ( الإدارة العامة للتعليم العالي ) منح دراسية ” شركات البلدان النامية KNB لعام 2021 للدراسة بالجامعات الإندونيسية المرموقة وذلك فى إطار تقوية العلاقات الثقافية بين البلدين .

ولمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الموقع الالكترونى وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
txt
حقوق جامعة عين شمس تعلن نتيجة التعليم المفتوح ..تعرف عليها
txt
وزير التعليم العالي ينعي الدكتور صبري السنوسي عميد حقوق القاهرة

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بالجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.

كما وجه بإعداد الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين،

من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على احصل على فرصة للدراسة في إندونيسيا .. عبر هذا الرابط

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88029

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager