أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الصاروخ الصيني، الذي فُقد السيطرة عليه في الفضاء، سيحترق عند دخوله المجال الجوي ومن المستبعد أن يسبب أي ضرر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، في تصريح نقلته وكالة "رويترز" للأنباء: "معظم أجزاء الصاروخ الصيني ستحترق عند دخولها المجال الجوي ومن المستبعد أن يسبب أي ضرر".
وقد يتفكك الصاروخ عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام، لكن إذا بقي كاملا فهناك احتمال كبير أن يسقط في بحر ما، بما أن المياه تغطي 70 بالمئة من سطح الأرض.
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التعليقات على بيان عاجل من الصين حول صاروخها التائه في الفضاء ومخاطر سقوطه
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