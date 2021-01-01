المربع نت – منذ انطلاق وباء الكورونا العام الماضي وقد انتقل تركيز المستهلكين إلى عمليات الشراء الإلكترونية لتفادي التواصل المباشر مع الآخرين ونقل العدوى.. والآن اتضح أن المستهلكين في الصين أخذوا هذا التوجه لحده الأقصى.
في الصين، انتشرت عمليات شراء السيارات عبر الهواتف الذكية، ويشمل ذلك السيارات الفاخرة باهظة الثمن، مع إشارة مصادر صحفية إلى أن رزلزرويس باعت عدة سيارات خاصة جدا عبر تطبيق WeChat الصيني، والذي يجمع بين مزايا واتساب وانستجرام وبايبال.
هذا التطبيق يسمح بتبادل الرسائل وشراء المنتجات بشكل فوري، وقد استخدمه البعض لشراء سيارات رولزرويس بأسعار تتعدى المليون دولار – 3.75 مليون ريال، مثل إصدار فانتوم تمبوس الجديد الحصري المقتصر على 20 نسخة فقط.
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التعليقات على عملاء رولزرويس في الصين يطلبون سيارات بمليون دولار عبر هواتفهم
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