

هذه أحدث اسعار لفيات تيبو 2021 الشكل الجديد في السوق المصري هذه أحدث اسعار لفيات تيبو 2021 الشكل الجديد في السوق المصري

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات فيات قدمت شركة داينامكس للسيارات خلال الأيام القليلة الماضية أحدث قائمة سعرية لموديل 2021 من سيارة فيات تيبو بشكلها الجديد المتاح في السوق المصري، حيث تقدم الشركة هذا الموديل بست فئات (4 سيدان و2 هاتشباك) وذكرت أسعارهم كالتالي:



فيات تيبو سيدان:



- فئة أولى ناقل يدوي 197 ألف و900 جنيه.

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- فئة ثانية ناقل يدوي 212 ألف و900 جنيه.- فئة أولى ناقل أوتوماتيكي 262 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي 304 ألف و900 جنيه.فيات تيبو هاتشباك:- فئة أولى 284 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية 329 ألف و900 جنيه.جدير بالذكر أن فيات تيبو 2021 الشكل الجديد يتم تقديمها بفئتين من المحركات، الأولى مع الفئات ذات الناقل اليدوي من السيارة، وهي لمحرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي، وهو بقوة 95 حصان و127 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما المحرك الثاني فهو متاح مع الفئات ذات الناقل الأوتوماتيكي وموديل الهاتشباك بفئاته، وهو أيضا مكون من 4 اسطوانات، وتبلغ سعته 1600 سي سي وقوته 110 حصان و152 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).