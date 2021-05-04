

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 مايو 2021 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 مايو 2021

تنشر «المصري اليوم» أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية طبقا لتحديثات أسعار اليوم التي تحددها البنوك يوميًا.



وفي التقرير التالي، نرصد سعر صرف الريـال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم الجمعة 7 مايو2021.



ويتضمن التقرير التالي سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 7 مايو 2021 في البنوك المصرية كالآتي:

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1- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي:سعر الشراء: 4.15سعر البيع: 4.182- سعر الريال السعودي في البنك المركزي:سعر لشراء: 4.16سعر البيع: 4.193 - سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cibسعر الشراء: 4.15سعر البيع: 4.194 - سعر الريال السعودي في بنك مصر :سعر الشراء: 4.15سعر البيع: 4:18لمعرفة مزيد من أسعار العملات الأجنبية «المحدثة يوميا» لدى البنك المركزي المصري اضغط هنا.وتشهد أسعار العملات الأجنبية استقرارًا خلال الأيام الماضية بدون تغيرات ملحوظة في معدلات الأسعار مقابل الجنيه نتيجة استقرار معدلات العرض والطلب وكان في السنوات السابقة يشهد سعر الريال السعودي قفزات في أسعاره يوميًا خاصة مع اقتراب موسم عمرة رمضان وزيادة الطلب عليه ولكن في ظل الأوضاع الجديدة وانتشار فيروس كورونا والتي أدت إلى تراجع رحلات العمرة وأن تتم بشروط لم تعد مناسبة للكثيرين أصبح هناك استقرار في سعر الريال السعودي رغم أن الفترة الحالية تعد أحد المواسم المهمة لزيادة الطلب عليه.