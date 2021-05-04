

يونيون إير تستهدف الطرح بالبورصة خلال 3 سنوات بعد تحقيق مبيعات 15 مليار جنيه يونيون إير تستهدف الطرح بالبورصة خلال 3 سنوات بعد تحقيق مبيعات 15 مليار جنيه

آراب فاينانس: تستهدف مجموعة يونيون إير للتكنولوجيا، الوصول بحجم إنتاجها إلى 6 مليارات جنيه بنهاية 2021، ونحو 10 مليارات جنيه خلال 2022، مقابل حجم إنتاج للشركة حالياً يبلغ 4 مليارات جنيه.



وقال محمد فتحي عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون إير جروب للتكنولوجيا UGT، إن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ حالياً 2.160 مليار جنيه بعد ما ضخت 800 مليون جنيه في رأس المال لتمويل التوسعات المرتقبة، وفقًا لـ البورصة.



وأشار إلى أن الطرح في البورصة هو هدف وخطة الشركة ولكن تم تأجيله لحين الوصول بحجم مبيعات المجموعة إلى نحو 15 مليار جنيه، والذي من المتوقع تحقيقه خلال 3 سنوات، علي أن يتم البدء بعدها في إجراءات القيد.

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وقال على هامش حفل الإفطار الذي نظمته الشركة، لإطلاق علامتها التجارية الجديدة UGT، إن «يونيون إير» أقرت تخصيص نسبة تتراوح بين 75 و80% من أرباحها لمدة 3 سنوات، للإنفاق على توطين مشروعات تنموية واستحداث صناعات جديدة وأعمال تطوير للمجموعة.وأوضح أن جائحة كورونا أثرت سلبياً على إيرادات الشركة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات بنحو 60% خلال 2020، موضحاً أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة التشغيلية.ولفت «عثمان» إلى أن الشركة تمكنت من استئناف خططها التوسعية والعمل على استعادة حصتها السوقية التي تراجعت في صناعة البوتاجاز، لتقفز إلى 40% من مبيعات البوتاجاز في مصر خلال الربع الأول من 2021، مقابل 21% في 2020، ونحو 37% خلال 2019.وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمجموعة من البوتاجاز تصل إلى نحو 750 ألف بوتاجاز سنوياً، ونستهدف الوصول بها إلى مليون بوتاجاز بداية من يونيو المقبل، مضيفاً أن حجم إنتاج الشركة من المبردات بصفة عامة بلغ حوالي نصف مليون وحدة، بالإضافة إلى نصف مليون شاشة، و350 ألف تكييف، وتصل نسبة المكون المحلي في هذه المنتجات إلى 70%.وذكر أن شركته تعمل حالياً بكامل طاقتها التشغيلية، كما تسعى لتدشين مجمع صناعي جديد بتكلفة نصف مليار جنيه يوجه إنتاجه للتصدير.وقال إن الطلب على التصدير مرتفع، وتستهدف المجموعة تحقيق 100 مليون دولار صادرات العام الحالي، مشيراً إلى أن «يونيون إير» تلقت طلبات تصدير خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 30 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت من الوفاء بنصف القيمة، رغم العمل بنظام الورديتين حرصاً منها على إتاحة المنتجات للمستهلك المصر، بحسب عثمان.وحول أبرز الدول علي الخريطة التصديرية، أشار إلى أن الشركة تسعى إلى اختراق السوقين الأوروبي والأمريكى، فضلاً عن عدد من الدول العربية مثل العراق والسعودية وليبيا، بطاقة إنتاجية تعادل الطاقة الإنتاجية للسوق المصري ككل، مؤكدًا أن هناك طلب عالي على المنتجات للتصدير، وفقاً لـ”عثمان”.وقال إن الشركة تسعى إلي رفع طاقتها الإنتاجية وتحسين كفاءة الماكينات، موضحاً أنه خلال شهر يونيو المقبل سيتم إحلال وتجديد بعض الخطوط لرفع الإنتاجية.وأشار إلى تعاقد الشركة الحصري مع شركة TCL العالمية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بهدف التصنيع الكامل لمنتجات TCL الأمريكية ضمن التوسعات.وحول المنافسة مع المنتجات التركية، قال إن جميع المنتجات التركية تحصل علي دعم من حكومتها يصل إلى 18%، وهو ما يجعل المنافسة غير عادلة، لذا طالبت الشركات الحكومة المصرية بإيجاد حلول، مؤكدًا أن الحكومة وعدت بحل تلك المشكلة.وأشار إلى أن «يونيون إير» قامت بافتتاح 25 مركزاً لقطع الغيار على مستوى الجمهورية في 5 أشهر باستثمارات وصلت إلى 8 ملايين جنيه، وجار افتتاح أكثر من 8 مراكز لوجستية في الصعيد، موضحاً أن الشركة عملت علي تحسين خدمة ما بعد البيع وتحويلها إلى خدمات عن تباعد باستخدام تقنية QR code.وقال رئيس الشركة، إن المجموعة تسعى لتوفير تمويلات بتكلفة منخفضة، موضحاً أن الشركة لم تستخدم سوى 15% فقط من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها من البنوك، رافضاً الإفصاح عن إجمالي حجم التسهيلات.وأضاف رئيس يونيو اير تكنولوجى، أنه من المقرر افتتاح أكاديمية يونيون لتدريب وتأهيل العمالة الفنية في العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 150 مليون جنيه، خلال فترة من 15 إلى 18 شهراً.