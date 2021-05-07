

أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-5-2021 أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-5-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-5-2021، وذلك بعدما استقرت لمدة يومين على التوالي بدون أي تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، بعد انخفاضه بشكل طفيف أول بمحلات الصاغة.







وسجل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب نحو 888 جنيها، مقابل 887 جنيهاً أمس.

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وبلغ أعلي سعر لجرام 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 776 جنيها مقابل777 جنيها أمس.بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 665 جنيها مقابل 666 جنيها أمس.وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 517 جنيها.وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6218 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.6 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 886.9 ألف جنيها.أسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية