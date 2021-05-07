استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 7-5-2021
استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة 7-5-2021 ، على مستوى البنوك المصرية بالمقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس.
وقدم البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار بقينة 15.65 جنيه، وقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.71 جنيه.
سعر الدولار في بنك عودة
وسجّل سعر الدولار في بنك عودة 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى اليوناني بمصر وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم
وسجل سعر الدولار في بنوك: " الإسكندرية، بلوم مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، كريدي أجريكول، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، المصرف المتحد" 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
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