الكشف عن فيروس كورونا بواسطة الأظافر...

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الكشف عن فيروس كورونا بواسطة الأظافر...

قال العالم البريطاني تيم سبيكتور على صفحته في تويتر أن الأشخاص الذين يشكون فيما إذا كانوا قد مرضوا بكوفيد-19 أو أصيبوا للتو بمرض السارس الموسمي يمكن أن يعرفوا ذلك عن طريق الأظافر، مشيرا إلى أنه إذا ظهرت خطوط على الأظافر، فقد يشير ذلك إلى فيروس كورونا.

أيد العالم استنتاجه بصورة. نشرصورة يد امرأة بعلامات مميزة على الأظافر. تتشكل الخطوط في وقت المرض، ثم تترك أثراً.

وقال: "الأظافر تتعافى من العدوى وتستعيد نموها، تاركة خطاً واضحاً..".

يشار إلى هذه الظاهرة تسمى في المجتمع العلمي باسم "خطوط بو". كما أنها من خصائص الأمراض المعدية مثل الحصبة أو النكاف أو الحمى القرمزية.

المصدر: سبوتنيك

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