قام مجموعة من العلماء والباحثون الهولنديون، بتدريب مجموعة من النحل، الذي يملك حاسة شم قوية، للكشف عن عينات مصابة بفيروس كورونا، وذلك في اكتشاف يقولون إنه سيقلص فترات انتظار نتائج الفحوص إلى ثوان فقط.
ولتدريب النحل، أعطى الباحثون بمعمل الأبحاث البيطرية في جامعة "فاخننجن" مياه محلاة بالسكر مكافأة لها بعد عرضها على عينات ملوثة بـ"كوفيد-19".
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وفي المقابل، تم حرمان النحل من المكافأة بعد عرضها على عينات غير مصابة بالفيروس.
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التعليقات على باحثون يتوصلون إلى طريقة لكشف الإصابة بكورونا خلال ثوان باستخدام «النحل»
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