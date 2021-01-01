باحثون يتوصلون إلى طريقة لكشف الإصابة بكورونا خلال ثوان باستخدام «النحل»

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باحثون يتوصلون إلى طريقة لكشف الإصابة بكورونا خلال ثوان باستخدام «النحل»

قام مجموعة من العلماء والباحثون الهولنديون، بتدريب مجموعة من النحل، الذي يملك حاسة شم قوية، للكشف عن عينات مصابة بفيروس كورونا، وذلك في اكتشاف يقولون إنه سيقلص فترات انتظار نتائج الفحوص إلى ثوان فقط.

ولتدريب النحل، أعطى الباحثون بمعمل الأبحاث البيطرية في جامعة "فاخننجن" مياه محلاة بالسكر مكافأة لها بعد عرضها على عينات ملوثة بـ"كوفيد-19".

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وفي المقابل، تم حرمان النحل من المكافأة بعد عرضها على عينات غير مصابة بالفيروس.

وقال فيم فان دير بويل، بروفيسور علم الفيروسات الذي شارك في المشروع إنه بعد اعتيادها على النظام، تمد النحلة لسانها بعفوية للحصول على المكافأة عندما تقدم إليها عينات مصابة.

وأوضح الباحثون أن إخراج النحل ألسنتها للشرب هو تأكيد إصابة العينة بالفيروس، ويستغرق الأمر ساعات وربما يصل إلى أيام للحصول على نتيجة فحص فيروس كورونا لكن النحل تقدم النتيجة في الحال.

والأسلوب الجديد رخيص الثمن أيضاً، وهو ما يجعله مفيداً لدول تقل فيها الفحوص.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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