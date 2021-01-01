قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه لا توجد خطة في الوقت الحالي لدى بلاده لإسقاط بقايا صاروخ صيني تائه من المتوقع أن يدخل مرة أخرى الغلاف الجوي نهاية هذا الأسبوع.
وفي حديثه مع الصحفيين، قال أوستن إن "الأمل هو أن يسقط الصاروخ في المحيط".
وتأتي تصريحات أوستن بعد تصريحات مماثلة للجيش الأمريكي أفادت بأن بقايا صاروخ صيني كبير أطلق الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تعاود دخول الغلاف الجوي في نهاية الأسبوع، في عودة خارجة عن السيطرة ستتعقبها قيادة الفضاء الأمريكية.
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التعليقات على الدفاع الأمريكية: لا خطة لإسقاط الصاروخ الصيني التائه
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