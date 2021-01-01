الدفاع الأمريكية: لا خطة لإسقاط الصاروخ الصيني التائه

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الدفاع الأمريكية: لا خطة لإسقاط الصاروخ الصيني التائه

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه لا توجد خطة في الوقت الحالي لدى بلاده لإسقاط بقايا صاروخ صيني تائه من المتوقع أن يدخل مرة أخرى الغلاف الجوي نهاية هذا الأسبوع.

وفي حديثه مع الصحفيين، قال أوستن إن "الأمل هو أن يسقط الصاروخ في المحيط".

وتأتي تصريحات أوستن بعد تصريحات مماثلة للجيش الأمريكي أفادت بأن بقايا صاروخ صيني كبير أطلق الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تعاود دخول الغلاف الجوي في نهاية الأسبوع، في عودة خارجة عن السيطرة ستتعقبها قيادة الفضاء الأمريكية.

وانطلق صاروخ "لونغ مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل حاملا مركبة تيانخه، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة، حيث كان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

وقالت قيادة الفضاء إن نقطة دخول الصاروخ بالضبط في الغلاف الجوي للأرض أثناء عودته من الفضاء "لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات من عودته" في الثامن من مايو.

المصدر: روسيا اليوم

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