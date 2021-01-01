كشفت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عن انتهاكات خطيرة "تمارسها شرطة إقليم أوروميا"، منها احتجاز القاصرين والرضع في مراكز "مكتظة وغير صحية".
وأوضحت اللجنة التي عينتها الدولة أن "أطفالا تتراوح أعمارهم بين خمسة أشهر وعشر سنوات محتجزون مع أمهاتهم، وأن صغارا تقل أعمارهم عن تسع سنوات يتم احتجازهم مع سجناء بالغين للاشتباه في ارتكابهم جرائم".
وجاء ذلك في تقرير عن حقوق الإنسان في الإقليم الذي يقع وسط إثيوبيا ويتمتع مثل أقاليم أخرى بنوع من الاستقلالية عن الحكومة المركزية في إدارة بعض الأمور مثل إنفاذ القانون والتعليم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على منظمة حقوقية: "انتهاكات خطيرة" في إثيوبيا بينها اعتقال الرضّع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق