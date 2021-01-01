اندلع يوم الخميس حريق في سوق بالقرب من ميدان أحمد حلمي، أتى على المحلات وعربات الباعة.
وقال شعبان محمد أحد شهود العيان وصاحب إحدى العربات إنه في حوالي الساعة الثانية ظهرا تلقى اتصالا هاتفيا عن الحريق الذي نشب بمحله.
وأوضح أن العاملين قالوا أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وأدى إلى احتراق 10 محلات، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل تلك الحرائق التي يضرمها مجهولون.
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التعليقات على مصر.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق سوق أحمد حلمي (صور + فيديو)
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