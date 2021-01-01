مصر.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق سوق أحمد حلمي (صور + فيديو)

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صورة الخبر: حريق سوق أحمد حلمي
حريق سوق أحمد حلمي

اندلع يوم الخميس حريق في سوق بالقرب من ميدان أحمد حلمي، أتى على المحلات وعربات الباعة.

وقال شعبان محمد أحد شهود العيان وصاحب إحدى العربات إنه في حوالي الساعة الثانية ظهرا تلقى اتصالا هاتفيا عن الحريق الذي نشب بمحله.

وأوضح أن العاملين قالوا أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وأدى إلى احتراق 10 محلات، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل تلك الحرائق التي يضرمها مجهولون.

وشدد على أنه لا ينسب هذا الفعل لشخص بعينه لكنه يترك الأمر للجهات المعنية،
مطالبا بتعويض من الحكومة حتى يستطيع أن يواصل عمله من أجل أسرته.

وفي موقع الحادث، تواجد العديد من السيدات اللاتي تبكين على مخازنهن التي احترقت بالكامل، مطالبات الحكومة بالتعويض عما حدث وتوفير محلات آمنة.

وقال أحمد حامد رئيس السكة الحديد في تصريحات خاصة، إن سبب اندلاع النيران تطاير شرر من تقطيع الخردة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

https://twitter.com/i/status/1390348534441037830

صورة الخبر: حريق سوق أحمد حلمي

صورة الخبر: حريق سوق أحمد حلمي

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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