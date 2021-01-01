مصر.. مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية لسمير غانم



سمير غانم سمير غانم

كشف مصدر طبي لموقع "صدى البلد" المصري الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وقال إن حالته حرجة جدا.



وأضاف أنه لا يزال يخضع للتنفس الصناعي بالعناية المركزة، وطلب من الجميع الدعاء له.



وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على توجيه رسالة محملة بالدعوات إلى والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام".

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وكتبت: "اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك".وتابعت: "اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله".وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد كشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى.وقال زكى إن الحالة الصحية للفنان سمير غانم بدأت تتحسن كثيرا خاصة بعد نقله إلى المستشفى بسبب بعض الأزمات الصحية فى الكلى بينما تتحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أيضا ونطلب الدعاء لهما وخروجهما من المستشفى فى وقت قريب.