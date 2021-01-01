زهرة لامعة.. السفارة الأمريكية تنشر صورة مصر من الفضاء



مصر من الفضاء مصر من الفضاء

نشر حساب السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الخميس، صورة لمصر من محطة الفضاء الدولية، حيث أظهرت نهر النيل والدلتا.



وكتب الحساب الرسمي للسفارة على تويتر: "أنظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل في هذه الصورة التي التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية".



وأضافت: "كيف تبدو القاهرة كقاعدة مشرقة بشكل خاص من هذه الزهرة. ناسا".

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ونشر حساب السفارة مع التغريدة صورة لمصر من محطة الفضاء الدولية.ومن ناحية أخرى، في الرحلة الاستكشافية لكوكب المريخ ومعرفة ما يضمه الكوكب الأحمر على سطحه، أظهرت دراسة جديدة أن الصور التي التقطتها مركبة "كوريوسيتي" على سطح المريخ من وكالة ناسا تحتوي على أدلة على نمو نبات عيش الغراب على الكوكب الأحمر تمامًا مثل كوكب الأرض.قام علماء الأحياء الدقيقة الدكتور "شينلي وي" من الأكاديمية الصينية للعلوم وعالم الفيزياء الفلكية الدكتور رودولف شيلد من جامعة هارفارد سميثسونيان بتحليل الصور التي أظهرت نمو عيش الغراب على سطحه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.