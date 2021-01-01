ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل



ماذا يحدث في مصر الليلة ؟ ماذا يحدث في مصر الليلة ؟

تخوض مصر مثل غيرها من دول العالم حربا ضروسا مع كورونا، في ظل اشتداد الآثار السلبية لـ الموجة الثالثة للفيروس، والتي تضرب العالم بقسوة هذه الفترة ، مما نتج عنه في كثير من الدول وعلى رأسها الهند والبرازيل ارتفاعات غير مسبوقة في أعداد المصابين ، وضحايا الفيروس .



ووصل إجمالي إصابات كورونا حول العالم حتى هذه اللحظة إلى نحو 3 مليون ، و257 ألف و 603 وفاة ، و أكثر من 155 مليون مصاب ،بينما جاءت الإحصائيات الأخيرة في مصر ، 13 ألف و 655 وفاة ، و أكثر من 232 ألف مصاب.



تحذيرات الحكومة من الموجة الثالثة لكورونا

ورغم التحذيرات التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرا ودعواتها للمواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية ، إلا أنه لوحظ استمرار التهاون من جانب المواطنين وظهر ذلك في التجمعات والازدحام المدفوع بعادات المصريين في رمضان ، واقتراب الأعياد.

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ووصف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوضع بالأرقام قائلا أنه تم تحصيل مليون و700 ألف غرامة من غير الملتزمين بإرتداء الكمامات ، علاوة على تواجدمئات الآلاف من الشيش على المقاهي رغم حظرها ، وهو الأمر الذي وصفه مدبولي ، بأنه يعني عدم إدراك لخطورة الوضع الراهن ومؤشرا على ضرورة اللجوء للمزيد من الإجراءات الاحترازية حتى لا تدخل الدولة في وضع كارثي .قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كوروناوبناء على ما سبق قررت الحكومة، عدة إجراءات تستمر على مدار أسبوعين ، وتبدأ الليلة ، وعلى رأسها الغلق التام لكافة المقاهي ، والمولات والمتاجر والخيم الرمضانية ودور السينما والمسارح والمحال في تمام التاسعة مساء، مع السماح بالدليفري للمطاعم ، بالإضافة لمنع كافة التجمعات والمهرجانات والأفراح وحظر إقامتها في المنشآت الفندقية ، إلى جانب استمرار غلق الشواطيء والمنتزهات والحدائق ، ومنح أجازة العيد 5 أيام تبدأ من الأحد 12 مايو ، وتستمر حتى الأربعاء 16 مايو بالإضافة لإقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى فقط ، و منعها في الشوارع والزوايا بالضوابط المعروفة مثل صلاة الجمعة و منع اصطحاب الأطفال .ومن المتوقع أن تضطر الدولة لفرض المزيد من الإجراءات حال استمرار عدم الالتزام بالإجراءات ، واستمرار التهاون خصوصا مع التحور الشرس في الفيروس الذي تشهده بعض دول العالم ، والذي لم يصل لمصر حتى هذه اللحظة ، بالإضافة إلى ظاهرة أخرى حذر منها رئيس الوزراء وهي ظاهرة إصابات الأسر بالكامل بمجرد إصابة أحد أفرادها .وتشير الإحصائيات إلى خسائر كبرى قد يصطدم بها الاقتصاد المصري، حال الإضطرار للعودة لتطبيق إغلاق وفرض القيود على الدخول إلى البلاد مثلما فعلت بعض الدول .