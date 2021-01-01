من هو العمادي وزير المالية القطري المتهم بالفساد؟

أمر النائب العام في قطر، يوم الخميس، بالتحقيق مع وزير المالية علي شريف العمادي، بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية بيانا لمكتب النائب العام جاء فيه: "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".
وأضاف البيان: "أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".
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