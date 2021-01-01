من هو العمادي وزير المالية القطري المتهم بالفساد؟

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العمادي

أمر النائب العام في قطر، يوم الخميس، بالتحقيق مع وزير المالية علي شريف العمادي، بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية بيانا لمكتب النائب العام جاء فيه: "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".

وأضاف البيان: "أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

وعيّن العمادي وزيرا للمالية في يونيو 2013، وهو عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حسبما ذكر موقع مجلس الوزراء القطري.

ويتولى وزير المالية منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، كما أنه عيّن في نوفمبر 2018، نائبا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.

وشغل العمادي بين العامين 2005 و2013، منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وهو حاليا في منصب رئيس مجلس الإدارة للبنك.

ويحمل وزير المالية شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت مجلة (ذا بانكر) المالية الدولية التي تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية اختارت العمادي أفضل وزير في المنطقة عام2020.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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