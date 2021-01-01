

لا تتجاهلها.. 4 لمبات تحذيرية في سيارتك يجب التوقف فوراً عند إضاءتها لا تتجاهلها.. 4 لمبات تحذيرية في سيارتك يجب التوقف فوراً عند إضاءتها

تحتوي السيارات الحديثة حالياً على العديد من اللمبات التحذيرية في لوحة العدادات بتابلوه السيارة، وترتبط هذه اللمبات بالأجزاء الحيوية والسوائل الهامة من خلال كمبيوتر السيارة، وذلك من أجل اكتشاف الأعطال في هذه الأجزاء مبكراً وتحذير قائد السيارة ليقوم بعمل اللازم.



ومن خلال النقاط التالية يمكنك التعرف على أبرز اللمبات التحذيرية التي يجب الإنتباه لها حال إضاءتها، والتوقف بالسيارة على الفور لفحص وعلاج هذه المشكلة.



لمبة ضغط زيت المحرك

يرجع إضاءة هذه اللمبة إلى عدد من الأسباب، ومنها انخفاض ضغط الزيت عن المعدلات الآمنة، أو تعرض طرمبة الزيت للتلف، أو وجود تسرب بالزيت، وفي هذه الحالة يجب فحص مستوى الزيت، وتزويده في حال نقصانه ثم التوجه على الفور لمركز صيانة لفحص المشكلة.

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لمبة ارتفاع حرارة المحركتشير إضاءة هذه اللمبة إلى ارتفاع حرارة سائل تبريد المحرك بشكل كبير وتجاوزه الحدود الآمنة، وهو ما يمثل خطورة شديدة على المحرك، وفي هذه الحالة يجب إيقاف تشغيل محرك سيارتك فوراً وفتح غطاء المحرك في محاولة لتسريع تبريد المحرك، ثم اطلب المساعدة.لمبة فحص المحركإذا كان إضاءة اللمبة ثابتة، فهناك مشكلة في انبعاثات المحرك، لذا يجب عليك زيارة وكالتك في أقرب فرصة لفحص سيارتك.أما إذا كانت اللمبة تومض وليست ثابتة، فهذا يدل إلى وجود مشكلة خطيرة محتملة قد تُلحق الضرر بسيارتك أو تشكل خطراً على سلامتك، لذا يجب أخذ سيارتك إلى أقرب وكيل على الفور لفحص المشكلة وإصلاحها.لمبة تحذير نظام المكابحتشير إضاءة هذه اللمبة إلى وجود خلل أو تلف في أحد أجزاء منظومة المكابح، وهو ما يمثل خطورة شديدة على أمان وسلامة السيارة، ويجب في هذه الحالة التوقف أيضاً وبحث سبب المشكلة وعلاجها.