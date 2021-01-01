

شيفرولية تختبر كورفيت إلى جانب سيارات فيراري وبورش شيفرولية تختبر كورفيت إلى جانب سيارات فيراري وبورش

شوهدت سيارات شيفرولية كورفيت C8 وهي تختبر إلى جانب فيراري 458 وبورش 911.



رغم أن فيراري 458 قد أنتجت قبل 12 عاماً تقريباً إلا أنها أحد السيارات المثالية التي حملت محرك V8 وسطي ذو تنفس طبيعي، وهو نفس النمط من المحركات الذي حملته كورفيت C8 الجديدة.



أما بورش 911 GT2 فهي تقدم أداء مثالي متوازن على الحلبات، ما يجعلها محط أنظار المنافسين حول العالم.

لم تعلن شيفروليه عن الفئات أو المواعيد، ولكن الجميع ينتج C8 Z06 ذات الأداء العالي و С8 ZR1 الأقوى على الإطلاق، كما ننتظر فئة Zora الهجينة التي ينبغي أن توفر 1,000 حصان عند وصولها.







