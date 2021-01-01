شوهدت سيارات شيفرولية كورفيت C8 وهي تختبر إلى جانب فيراري 458 وبورش 911.
رغم أن فيراري 458 قد أنتجت قبل 12 عاماً تقريباً إلا أنها أحد السيارات المثالية التي حملت محرك V8 وسطي ذو تنفس طبيعي، وهو نفس النمط من المحركات الذي حملته كورفيت C8 الجديدة.
أما بورش 911 GT2 فهي تقدم أداء مثالي متوازن على الحلبات، ما يجعلها محط أنظار المنافسين حول العالم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شيفرولية تختبر كورفيت إلى جانب سيارات فيراري وبورش
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق