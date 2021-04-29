

العائلة المالكة البريطانية تحتفل بعيد الميلاد الثاني لـ"أرتشي"نجل الأمير هارى العائلة المالكة البريطانية تحتفل بعيد الميلاد الثاني لـ"أرتشي"نجل الأمير هارى

حرص الحساب الرسمي للقصر الملكي البريطاني الناطق بأسم الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عبر موقع "انستجرام"، علي الاحتفال بعيد ميلاد "أرتشي" الثاني نجل الأمير هاري وميجان ماركل، ونشر صورة لهم معا مصحوبة بتعليق :" نتمنى عيد ميلاد سعيد للغاية لآرتشي مونتباتن وندسور الثاني اليوم".



كما نشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، نفس رسالة التهنئة، تعليقا علي صورة جماعية لأفراد العائلة المالكة البريطانية عند الاحتفال بميلاد أرتشي.



فيما نشر الحساب الرسمي للأمير تشارلز "كلارنس هاوس" صورة للأمير هاري وهو يحمل نجله أرتشي بصحبة الأمير تشارلز، للتهنئة بعيد ميلاد أرتشي، محصوبة بتعليق :" عيد ميلاد سعيد لأرتشي ، الذي يبلغ اليوم العام الثاني من عمره".

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وبالتزامن مع عيد ميلاد أرتشي، تستعد والدته ميجان ماركل لإطلاق كتاب للأطفال حول العلاقات بين الأباء والأبناء، كما تراه من خلال عيون الأمهات، و سيكون مستوحى من العلاقة التي تربط بين زوجها الأمير هاري وابنهما أرتشي، وقالت الدوقة في بيان "بدأ الكتاب كقصيدة كتبتها لزوجي في عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي".وسينشر الكتاب الذي يحمل اسم "ذا بنش" The Bench في 8 يونيو وسعره 12.99 جنيهًا إسترلينيًا، والذي رسمه الرسام كريستيان روبنسون المقيم في سان فرانسيسكو ، الكتاب المكون من 40 صفحة والذي يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 7 سنوات ، وقالت الدوقة: "آمل أن يتردد صدى The Bench مع كل عائلة ، بقدر ما يفعل مع عائلتي" .في أحد الرسوم التوضيحية ، شوهد جندي يرتدي قبعة عسكرية على الطراز الأمريكي يحمل ابنه الصغير عالياً بينما تراقب امرأة وهي تبكي من النافذة، وهي إشارة مرجحة لها ولهاري ، الذي خدم في أفغانستان مع البلوز والرويالز، وتقول الكلمات: "هذا هو مقعدك ، حيث تبدأ الحياة ، لك ولابننا طفلنا ، أقربائنا".