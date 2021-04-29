

تعرف على الأكلات التي يفضلها كل برج في رمضان تعرف على الأكلات التي يفضلها كل برج في رمضان

من منا لا يعشق الأكل، ولكن لكل برج وجباته المفضلة، وفي هذا الصدد نقدم الأكلات التي يفضلها كل برج بحسب خبيرة الأبراج ندى عادل.



برج الحوت

يعشق برج الحوت تناول المحشي والبط، ويحبز الأكل البيتي بكل أنواعه.



برج الثور

يعشق برج الثور تناول الأسماك والمأكولات البحرية بصفة عامة.

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برج الجوزاءيعشق برج الجوزاء تناول الحبوب مثل الأرز والوجبات السريعة الجاهزة، مثل البيتزا والسوشي.برج السرطانيعشق برج السرطان المأكولات الدسمة مثل المسبكات وصواني اللحوم والفراخ وشوربة الطماطم، والأسماك مصدر سعادته مع البطاطس.برج الاسديعشق برج الأسد الأكل بكل أنواعه، والوجبات المفضلة له بصفة عامة المحاشي والفراخ واللحوم والمشاوي بالأخص.برج الميزانيفضل برج الميزان الأكل التقليدي ولكن يعشق المكرونة البشاميل، ويسعي دائمآ للوجبات الدسمة، والتي تحتوي على البشاميل والمعجنات مثل اللازانيا و البيتزا، ومن الوجبات المفضلة لبرج الميزان الحمام و البط المحشي.برج العقربيعشق برج العقرب اللحوم والأسماك وتحديدا الجمبري ويعشق شرب اللسان العصفور، وكافة أنواع اللحوم والفراخ والمحشي والأرز والملوخية.برج القوسيحب برج القوس الأشياء المختلفة، ولكنه يعشق الأسماك، ويفضل الأكل الغريب والمرفه، مثل البستا والأكلات الإيطالية.برج الجدىيعشق برج الجدي الكوارع والمأكولات الدسمة والولائم الغريبة، مثل اللحوم المشوية و الجمبري وأسماك جميع الأصناف ويعشق كل المأكولات.برج الدلويعشق برج الدلو يحب الولائم وأنواع الأطعمة المختلفة، ويفضل الدلو تناول المأكولات الغريبة ويعشق من الأكل الصواني المختلفة مثل الرقاق والبشاميلات والحلويات.برج الحوتيعشق برج الحوت الأكل ولكنه متقلب المزاج ويفضل أشياء معينة بالأكل، ويعشق الأسماك المخليه من الشوك مثل الجمبري والكلماري والمشويات والكوارع المخليه والمحاشي، والمأكولات الغريبة من أصناف غريبة وبلاد مختلفة، وإذا تذوق طعام وحظى بإعجابه لابد أن يجرب إعداده بالمنزل.