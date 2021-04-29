تعرف على الأكلات التي يفضلها كل برج في رمضان
من منا لا يعشق الأكل، ولكن لكل برج وجباته المفضلة، وفي هذا الصدد نقدم الأكلات التي يفضلها كل برج بحسب خبيرة الأبراج ندى عادل.
برج الحوت
يعشق برج الحوت تناول المحشي والبط، ويحبز الأكل البيتي بكل أنواعه.
برج الثور
يعشق برج الثور تناول الأسماك والمأكولات البحرية بصفة عامة.
برج الجوزاء
يعشق برج الجوزاء تناول الحبوب مثل الأرز والوجبات السريعة الجاهزة، مثل البيتزا والسوشي.
برج السرطان
يعشق برج السرطان المأكولات الدسمة مثل المسبكات وصواني اللحوم والفراخ وشوربة الطماطم، والأسماك مصدر سعادته مع البطاطس.
برج الاسد
يعشق برج الأسد الأكل بكل أنواعه، والوجبات المفضلة له بصفة عامة المحاشي والفراخ واللحوم والمشاوي بالأخص.
برج الميزان
يفضل برج الميزان الأكل التقليدي ولكن يعشق المكرونة البشاميل، ويسعي دائمآ للوجبات الدسمة، والتي تحتوي على البشاميل والمعجنات مثل اللازانيا و البيتزا، ومن الوجبات المفضلة لبرج الميزان الحمام و البط المحشي.
برج العقرب
يعشق برج العقرب اللحوم والأسماك وتحديدا الجمبري ويعشق شرب اللسان العصفور، وكافة أنواع اللحوم والفراخ والمحشي والأرز والملوخية.
برج القوس
يحب برج القوس الأشياء المختلفة، ولكنه يعشق الأسماك، ويفضل الأكل الغريب والمرفه، مثل البستا والأكلات الإيطالية.
برج الجدى
يعشق برج الجدي الكوارع والمأكولات الدسمة والولائم الغريبة، مثل اللحوم المشوية و الجمبري وأسماك جميع الأصناف ويعشق كل المأكولات.
برج الدلو
يعشق برج الدلو يحب الولائم وأنواع الأطعمة المختلفة، ويفضل الدلو تناول المأكولات الغريبة ويعشق من الأكل الصواني المختلفة مثل الرقاق والبشاميلات والحلويات.
برج الحوت
يعشق برج الحوت الأكل ولكنه متقلب المزاج ويفضل أشياء معينة بالأكل، ويعشق الأسماك المخليه من الشوك مثل الجمبري والكلماري والمشويات والكوارع المخليه والمحاشي، والمأكولات الغريبة من أصناف غريبة وبلاد مختلفة، وإذا تذوق طعام وحظى بإعجابه لابد أن يجرب إعداده بالمنزل.
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