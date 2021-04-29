منيو سحور 24 رمضان.. جبنة بالطماطم والخضار وعصير بطيخ

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منيو سحور 24 رمضان.. جبنة بالطماطم والخضار وعصير بطيخ

مع زيادة درجات الحرارة تبحث كل ربة منزل عن طريقة لصُنع طبق شهى للسحور يكون منعشاً ومشبعاً ويمنع العطش قدر الإمكان طوال ساعات الصيام، فيقدم "اليوم السابع" منيو سحور لليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان الكريم والذي يضم جبنة بالطماطم والخضار وعصير البطيخ الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان والمنعش.

جبنة بالخضراوات
طريقة عمل الجبنة بالطماطم والخضار يوم 24 رمضان

المقادير
250 جرام جبن متوسطة الملوحة (يمكنك استخدام الجبن البراميلي الناعمة)

زيت زيتون

بصل وطماطم وخيار مقطع مكعبات صغيرة (يمكنك إضافة الفلفل حسب الرغبة)

جبن بالخضار
جبن بالخضار
طريقة عمل الجبنة بالطماطم والخضار يوم 24 رمضان
في طبق عميق ضعي الخضراوات بعد تقطيعها مكعبات صغيرة.

ضعي الجبن، وإذا كانت متماسكة قومي بهرسها مع ربع كوب حليب رايب.
ضيفي الجبن على الخضراوات وقومي بوضع زيت الزيتون عليها.

طريقة عمل عصير البطيخ يوم 24 رمضان

المقادير
بطيخة متوسطة ومقطعة ومنزوعة البذور

ملعقة عسل أبيض

ثلج مجروش

ورق نعناع طازج

عصير بطيخ
طريقة عمل عصير البطيخ يوم 24 رمضان
ضعي قطع البطيخ في الخلاط مع الثلج المجروش

ضيفي ملعقة عسل النحل (يمكنك زيادة الكمية حسب الرغبة)

ضعي ورقتين من النعناع فهي تعطي شعورًا بالانتعاش مضاعف لكوب العصير.

المصدر: اليوم السابع

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