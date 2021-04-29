

منيو سحور 24 رمضان.. جبنة بالطماطم والخضار وعصير بطيخ منيو سحور 24 رمضان.. جبنة بالطماطم والخضار وعصير بطيخ

مع زيادة درجات الحرارة تبحث كل ربة منزل عن طريقة لصُنع طبق شهى للسحور يكون منعشاً ومشبعاً ويمنع العطش قدر الإمكان طوال ساعات الصيام، فيقدم "اليوم السابع" منيو سحور لليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان الكريم والذي يضم جبنة بالطماطم والخضار وعصير البطيخ الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان والمنعش.



جبنة بالخضراوات

طريقة عمل الجبنة بالطماطم والخضار يوم 24 رمضان



المقادير

250 جرام جبن متوسطة الملوحة (يمكنك استخدام الجبن البراميلي الناعمة)

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