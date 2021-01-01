

ماهو أسوأ سيناريو لسقوط حطام الصاروخ الصيني؟ ماهو أسوأ سيناريو لسقوط حطام الصاروخ الصيني؟

أصبح الصاروخ الصيني يهدد العالم بالسقوط على الأرض خلال الأيام المقبلة بعد أن تم استخدامه لإطلاق أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء.



ويترقب العالم بخوف وحذر شديدين مسار الصاروخ الصيني الذي أطلقته السلطات الصينية قبل أيام وفقدت السيطرة عليه حتى أصبح خطرا يهدد الأرض في أي لحظة.



ماهو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث؟!

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قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن أسوأ سيناريو هو سقوط أحد أجزاء حطام الصاروخ الصيني على شخص ما، ومن المحتمل أن يكون قاتلا ولكن من غير المرجح أن يسقط العديد من الضحايا.وأضافت: "الحطام يندفع بسرعة 160 كيلومتر بالساعة تقريبًا، لذلك قد يكون هناك أضرار باهظة للممتلكات، ولكن نظرًا لأنه سينتشر على طول أكثر من 100 كيلومتر على طول المسار، فمن المحتمل أن تصطدم قطعة واحدة أو قطعتين بمنطقة مأهولة بالسكان.هل يجب أن نخشى من سقوط الحطام؟ذكرت: "نظرًا لأن وكالات الفضاء لا يمكنها التنبؤ بمكان سقوط الصاروخ، ولا يتوفر تقييم مفصل للمخاطر المتعلقة بالحطام المتساقط ونظريا لا ينبغي أن يقلق الناس من الحطام المتساقط".وتابعت: "بشكل عام، تحترق معظم الأجسام بالكامل في الغلاف الجوي أثناء عودة دخولها إلى الغلاف الجو، ونظريا فإن الاجزاء الكبيرة من الصاروخ، أو مكونات مصنوعة من مادة ذات درجة انصهار عالية، قد تنجو لتصل إلى الأرض أو المحيط، عموما هذه أحداث نادرة، وبما أن حوالي 75 % من سطح الأرض مغطى بالمياه بينما أجزاء كبيرة من مساحة الأرض غير مأهولة بالناس، فإن الخطر الذي يتعرض له أي انسان سيكون أقل بعدة مرات من تلك التي نواجهها عند قيادة السيارة، في الحياة اليومية".يذكر أنه في 29 أبريل، أطلقت الصين إلى المدار الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة "لونج مارش 5 بي"، التي تبلغ كتلتها 22 طنًا، وفقًا لنظام التحذير الآلي للمواقف الخطرة في الفضاء القريب من الأرض، فإن الجزء الثاني من مركبة الإطلاق "لونغ مارش 5 بي" يحلق في المدار بشكل لا يمكن التحكم به ستظهر الاحتمالات الحقيقية لنقطة الهبوط في 7-8 مايو أيضًا، وذكرت الوكالة الروسية أنه لا يوجد تهديد لأراضي روسيا.