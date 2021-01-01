فلكية جدة: اختفاء جديد للبقع الشمسية

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فلكية جدة: اختفاء جديد للبقع الشمسية

سجل صباح اليوم الخميس 06 مايو 2020 ولليوم الرابع على التوالي، اختفاء البقع الشمسية ما جعل الشمس تبدو مثل كرة بلياردو برتقالية، وما يحدث يشير إلى أن الدورة الشمسية 25 الجديدة لاتزال تكافح لخروج الشمس من حالة الحد الأدنى العميقة للغاية للدورة السابقة.

وتحدث هذه الفترة الهادئة بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي ضمن بداية الدورة الشمسية الجديدة (25) أواخر العام الماضي 2020، وهو امر طبيعي يحدث للدورات الشمسية الحديثة، حيث تظهر بقع وتنشط ومن ثم تتلاشى.

ووفقا لجمعية الفلكية بجدة، خلال الأشهر الماضية، زاد النشاط على الشمس بشكل مطرد ، مما يشير إلى أننا انتقلنا إلى الدورة الشمسية (25)، ومن المتوقع أن تكون دورة ضعيفة إلى حد ما ، بنفس قوة الدورة السابقة (24)، مسبوقة بحد أدنى طويل وعميق تليها فترة انتعاش بطئ نحو الحد الأقصى الجديد في 2026 - 2023.

إن مدى سرعة ارتفاع النشاط الشمسي هو مؤشر على مدى القوة التي ستكون عليه الدورة الشمسية، فعلى الرغم من أننا شهدنا زيادة مطردة في نشاط البقع الشمسية هذا العام 2021 ، إلا أنها بطيئة.

جدير بالذكر على الرغم من اختفاء البقع الشمسية سيستمر ظهور اضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية ، فتلك الاضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الاكليلية في الغلاف الجوي للشمس .

المصدر: اخبار اليوم

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