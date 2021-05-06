

أسعار العملات اليوم الخميس 6-5-2021 بالبنوك المصرية أسعار العملات اليوم الخميس 6-5-2021 بالبنوك المصرية

شهدت أسعار العملات الورقية اليوم الخميس 6-5-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى والجنيه الاسترلينى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.71 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ18.70 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء البنوك المصرية.



وفى سياق متصل استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم، آخر أيام الأسبوع بالبنوك، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، استقر سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.









ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.71 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 18.70 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.66 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.95 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ48.96 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.



